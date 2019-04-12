Пэр вышел в полуфинал турнира в Марракеше

Французский теннисист Бенуа Пэр вышел в полуфинал турнира в марокканском Марракеше.

В матче третьего раунда он победил испанца Хайме Мунара – 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час.

За выход в финал Симон сыграет с победителем пары Жо-Вилфрид Цонга (Франция) – Лоренцо Сонего (Италия).

Марракеш (Марокко)

Турнир ATP Grand Prix Hassan II

Призовой фонд 524 340 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Бенуа Пэр (Франция) – Хайме Мунар (Испания) – 6:1, 6:3