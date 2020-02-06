Пэр уступил Маркоре во втором раунде турнира в Пуне
6 февраля 2020, 19:40
В матче второго раунда турнира АТР в Пуне (Индия) итальянский теннисист Роберто Маркора обыграл француза Бенуа Пэра (6:4, 6:4). Пэр был посеян на турнире под первым номером.
Пуна (Индия)
Турнир ATP Tata Open Maharashtra
Призовой фонд 532 695 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Роберто Маркора (Италия, Q) — Бенуа Пэр (Франция, 1) — 6:4, 6:4
Квон Суну (Корея, 4) — Праджнеш Гуннесваран (Индия) — 6:3, 7:6 (7:5)
Егор Герасимов (Белоруссия, 8) — Никола Милоевич (Сербия, Q) — 2:6, 6:3, 6:2
Джеймс Дакуорт (Австралия, 6) — Таро Даниэль (Япония) — 6:7(4:7), 7:6(8:6), 6:3
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