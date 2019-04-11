Пэр обыграл Эрбера и вышел в третий круг турнира в Марракеше

Французский теннисист Бенуа Пэр пробился в четвертьфинал турнира в марокканском Марракеше. В матче второго раунда он победил соотечественника и восьмого сеянного соревнований Пьер-Юга Эрбера – 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.

В третьем круге Пэр встретится с победителем пары Александр Зверев (Германия) – Хауме Муньяр (Испания).

Марракеш (Марокко)

Турнир ATP Grand Prix Hassan II

Призовой фонд 524 340 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Бенуа Пэр (Франция) – Пьер-Юг Эрбер (Франция, 8) – 6:4, 6:2