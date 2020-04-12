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Пэр не хочет, чтобы его считали алкоголиком

12 апреля 2020, 00:14
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Француз Бенуа Пэр рассказал о прямых эфирах со швейцарцем Стэном Вавринкой. Они отвечают на вопросы о жизни и выпивают.

— Наша цель состоит в том, чтобы люди посмотрели на нас, лучше поняли, как живем, выпили вместе с нами, — приводит слова француза gotennis со ссылкой на L'Equipe. — Если такое времяпровождение кому-то помогает скрасить карантин, разве это не здорово?

Стэну нравится задавать мне непростые вопросы, но мы отлично проводим время, вспоминаем приятные моменты. Ещё к нам подключаются другие теннисисты — Оже-Альяссим, Чеккинато, Гарин.

Боюсь ли я критики за то, что мы употребляем алкоголь? Конечно, я не хочу, чтобы меня считали игроком-алкоголиком, я ведь не пью постоянно. Однако мы не будем играть до июля или августа, и времени сейчас просто навалом. Я люблю получать от жизни удовольствие. Так что если мы вечером хотим поговорить, мы немного выпиваем. Но мы остаёмся профессионалами и не пьем регулярно.

Сезон из-за пандемии коронавируса прерван до 13 июля.

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