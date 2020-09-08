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Пелья пробился во второй раунд турнира в Кицбюэле, Нишикори вылетел

8 сентября 2020, 20:14

Состоялись матчи первого раунда турнира АТР в Кицбюэле (Австрия). Во второй раунд прошли серб Миомир Кецманович, аргентинец Гвидо Пелья и австриец Себастьян Офнер.

Кицбюэль (Австрия)

Турнир ATP Generali Open

Призовой фонд 542 695 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Миомир Кецманович (Сербия) — Кеи Нишикори (Япония, 6) — 4:6, 6:4, 6:2

Гвидо Пелья (Аргентина, 7) — Йошихито Нишиока (Япония) — 6:3, 6:0

Себастьян Офнер (Австрия, WC) — Раду Албот (Молдавия) — 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:4)

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