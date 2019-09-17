Патрик Рафтер: «Не понимаю, почему Кирьос еще не отстранен от тенниса»

Двукратный победитель US Open Патрик Рафтер из Австралии удивлен, что его скандально известный соотечественник Ник Кирьос еще не дисквалифицирован. Кирьос неоднократно был оштрафован за свое неподобающее поведение.

— Я не понимаю, почему он еще не отстранен от тенниса, — цитирует L'Equipe Рафтера. — Я чего-то, видимо, не понимаю или не знаю. Да, он привлекает публику. Но разве это интерес целевой аудитории тенниса? Или все же нужно придерживаться определенных стандартов поведения для игроков?