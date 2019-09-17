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Патрик Рафтер: «Не понимаю, почему Кирьос еще не отстранен от тенниса»

13:21
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Двукратный победитель US Open Патрик Рафтер из Австралии удивлен, что его скандально известный соотечественник Ник Кирьос еще не дисквалифицирован. Кирьос неоднократно был оштрафован за свое неподобающее поведение.

— Я не понимаю, почему он еще не отстранен от тенниса, — цитирует L'Equipe Рафтера. — Я чего-то, видимо, не понимаю или не знаю. Да, он привлекает публику. Но разве это интерес целевой аудитории тенниса? Или все же нужно придерживаться определенных стандартов поведения для игроков?

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