Пабло Карреньо Буста: «Знаю теннисистов, которые из-за коронавируса живут на деньги родителей»

Испанец Пабло Карреньо Буста рассказал, как коронавирус отразился на игроках. Из-за пандемии сезон был прерван до 13 июля.

— У меня не возникло проблем с деньгами, потому что я достаточно заработал, — цитирует испанца Tennis World USA. — Но знаю теннисистов, которые сейчас живут на деньги родителей.

У нас нет возможности работать и получать деньги, при этом большие траты на кредиты, зарплаты тренерам и техническому персоналу, тренировки. В нашем обществе спортсменов считают богатыми. Но есть и те, кто не зарабатывает столько денег.

По последним данным, в мире зарегистрированы 1 905 935 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 118 623 смерти из-за осложнений после заражения вирусом, 446 336 человек выздоровели за время пандемии.