Ольховский: «У Медведева есть все шансы стать первой ракеткой мира»

Двукратный финалист Кубка Дэвиса Андрей Ольховский в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Даниила Медведева над Домиником Тимом (4:6, 7:6, 6:4) в финале итогового турнира АТР.

— Что помогло Медведеву кардинально поменять свою игру после поражения в первом сете? Это тактические изменения, или, может быть, просто игра в свое удовольствие?

— Даня, так скажем, играл по счету. Когда он начинал проигрывать, то тут же старался обострить игру, поддавить. Он все время варьирует свою игру и это очень ценно, ведь техническая база многих теннисистов просто не позволяет им отойти от изначально выбранной тактики.

— Способен ли Даня такими темпами стать первой ракеткой мира?

— То, что Медведев обыграл первую, вторую и третью ракетку мира говорит о многом. Такое мало кому удавалось. Победа в Париже и Лондоне — очень хороший задел. На мой взгляд, если Даня начнет успешно следующий сезон, то у него есть все шансы. (Владимир Пушкарев)