Новак Джокович: Вернусь, как только буду готов»

Сербский теннисист Новак Джокович, испытывающий проблемы с левым плечом, обратился к болельщикам. Ранее появилась информация, что первой ракетке мира может потребоваться операция.

— Извините, что держу вас в неведении, ребята, — написал Джокович в своем Twitter. — Я прекрасно провожу время со своей семьей и активно работаю над восстановлением, чтобы быть готовым к азиатским турнирам. Мое здоровье всегда в приоритете, как только буду готов, я вернусь. Буду держать вас в курсе моих дел и благодарю за пожелания скорейшего выздоровления!

Джоковичу может потребоваться операция