Новак Джокович: «Тим пошел ва-банк, снимаю шляпу»

Серб Новак Джокович после поражения от Доминика Тима на итоговом турнире отметил смелую игру соперника. По его словам, Тим заслужил победу.

— Я думаю, что Тим заслужил победу. Он просто играл в очень смелый теннис и просто бил по мячу. Доминик пошел ва-банк, — цитирует пресс-служба ATP Джоковича. — Весь матч он играл так, как будто это было последнее очко. Я должен снять шляпу перед ним и поздравить, потому что он только что сыграл отличный матч.

Джокович проиграл Тиму на итоговом турнире