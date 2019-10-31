Новак Джокович: «Сафин всегда был примером для меня»

Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал о любимых российских игроках.

— Это достаточно трудный выбор, — цитирует Джоковича Eurosport. — Пожалуй, назову троих ребят. Каждого из них я могу считать своим другом.

Первый — Марат Сафин. Я много наблюдал за ним, когда рос. Затем мы часто вместе тренировались. Он всегда был для меня примером.

Следующий — Николай Давыденко. Мы часто противостояли друг другу на различных турнирах. У него потрясающая скорость.

Третий — Даниил Медведев. Он добился невероятного прогресса. Мы регулярно видимся и проводим совместные тренировки в Монте-Карло. Очень уважаю Даниила. Он заслужил свой успех.