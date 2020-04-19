Новак Джокович поздравил болельщиков с Пасхой
18:36
Первая ракетка мира Новак Джокович поздравил болельщиков с православной Пасхой.
«Желаю всем православным счастливой Пасхи. Да благославит вас всех Господь и принесет мир и любовь в ваши сердца», — написал Джокович в Twitter, добавив изображение яйца, окрашенного в цвета сербского флага.
Свим православним народима желим Срећан Ускрс. Христос Воскресе. Бог вас све Благословио и унео вам Мира и Љубави у срца и у ваше домове ???? pic.twitter.com/sZXgC5gZIN— Novak Djokovic (@DjokerNole) April 19, 2020