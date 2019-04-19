Новак Джокович: "Медведев находится в лучшей форме в своей жизни"

Первая ракетка мира Новак Джокович поделился ожиданиями от матча четвертого круга турнира в Монте-Карло против россиянина Даниила Медведева.

– Медведев значительно улучшил свои движения. Его результаты показывают, что он близок к топ-10, – цитирует Джоковича официальный сайт ATP. – Он определенно находится в лучшей форме в своей жизни. Медведев провел хороший турнир, выиграв достаточно комфортно в первых двух матчах, а затем победив Циципаса.

Мы никогда не встречались друг с другом на грунте. Сыграли напряженный матч в Австралии в этом году. Я видел, как он играет, тренировался с ним много раз. С нетерпением жду этого матча.

Четвертьфинальный поединок между Медведевым и Джоковичем состоится сегодня, 19 апреля. Начало – в 13.30 по московскому времени.