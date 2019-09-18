Норвежский теннисист Рууд: «Братьям Бе нужно работать над своей игрой»

Норвежец Каспер Рууд вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге, переиграв представителя Казахстана Александра Бублика (6:7 (3:7), 6:3, 6:2). На пресс-конференции после матча он рассказал о знакомстве с братьями-биатлонистами Тарьяем и Йоханнесом Бе, которые регулярно поддерживают соотечественника в соцсетях.

— В вашей стране, Норвегии, есть очень сильные биатлонисты — братья Тарьей и Йоханнес Бе. Они часто показывают в соцсетях, как болеют за вас. Знакомы ли вы с ними лично и поддерживаете ли их в ответ?

— Да, я пару раз играл с ними в теннис. Они не очень в этом хороши, если честно. Им нужно прилично поработать над своей игрой. Особенно младшему, Йоханнесу. Хотя я не могу точно вспомнить, кто из них играет хуже. Иногда летом они выходят на корт потренироваться, и нам выпадает шанс поиграть вместе. В целом они очень приятные ребята. Я тоже стараюсь следить за их выступлениями по возможности. Хотя сам по себе я не очень большой поклонник зимних видов спорта. Для меня это слишком холодно. Мне нравятся более теплые и солнечные места. У меня очень длинный сезон, и у них очень длинный сезон. Сложно постоянно следить друг за другом. Но если они побеждают, это сложно пропустить, потому что об этом пишут все спортивные медиа. Конечно, я поздравляю их со всеми успехами. Правда, я никогда не был на их гонках лично. (Мария Никулашкина)