Нишиока обыграл Умбера в полуфинале турнира в Делрэй-Бич

В полуфинале турнира АТР в Делрэй-Бич (США) японец Йошихито Нишиока обыграл француза Уго Умбера — 1:6, 6:4, 6:0. В финале он сыграет с победителем матча Райлли Опелка (США) — Милош Раонич (Канада).

Делрэй-Бич (США)

Турнир ATP Delray Beach Open by VITACOST.com

Призовой фонд 602 935 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Йошихито Нишиока (Япония) — Уго Умбер (Франция, 6) — 1:6, 6:4, 6:0