Нишикори и Вавринка вышли в третий круг турнира в Мадриде

Японец Кеи Нишикори пробился в следующий раунд турнира ATP в Мадриде, обыграв в двух сетах боливийца Уго Дельена – 7:5, 7:5.

В других встречах дня швейцарец Стэн Вавринка обыграл аргентинцы Гвидо Пелью, немец Филипп Кольшрайбер уступил представителю США Фрэнсису Тиафо, француз Жереми Шарди оказался сильнее Диего Шварцмана из Аргентины.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 536 160 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Кеи Нишикори (Япония, 6) – Уго Дельен (Боливия, Q) – 7:5, 7:5

Стэн Вавринка (Швейцария) – Гвидо Пелья (Аргентина) – 6:3, 6:4

Фрэнсис Тиафо (США) – Филипп Кольшрайбер (Германия) – 6:4, 3:6, 6:3

Жереми Шарди (Франция) – Диего Шварцман (Аргентина) – 6:1, 6:2