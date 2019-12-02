Николай Давыденко: «Обидно, что призовые в два раза выросли»

Россиянин Николай Давыденко при сравнении нынешнего времени с тем, когда он играл, назвал расстраивающий его факт.

— Единственное, из-за чего обидно, это призовые, — цитирует Давыденко Eurosport. — В два раза все выросло. В первых кругах люди получают в два-три раза больше, чем я на Уимблдоне, а там нужно было еще до финала дойти. Думаешь: ничего себе, сколько зарабатывать стали. Смотришь на экономику — цены не так выросли, как призовые. Здорово, что в теннисе стало больше денег. Можно сказать, идите все в теннис играть! Там много денег сейчас.



Когда ты играешь, все крутится вокруг тебя, все тебя облизывают. Когда заканчиваешь, то отходишь в сторону. Из-за этого превращаешься в другого человека. У тебя дети, ты крутишься вокруг них. Но у всех разная психология и все по-разному подходят к этому. Многие пытаются не уходить из тенниса, даже если заканчивают. Остаются там тренировать или спарринговать, становятся менеджерами, потому что есть привычка ездить.