Николай Давыденко: "Хочу реализоваться и как тренер"

Экс-третья ракетка мира, победитель итогового турнира-2009 Николай Давыденко побывал в гостях в редакции "СЭ". Он рассказал в частности, что приступил к тренерской работе.

– Тренирую сейчас парня 17-летнего. Хочу подготовить его как следует и в следующем году, может быть, начинать играть профессиональные турниры. В работе многое постигаю на личном опыте. Иногда советуюсь с другими тренерами, отсылаю видео брату, чтобы сверить ощущения. Мне бы очень хотелось реализоваться не только как игрок, но и как тренер. Для меня это очень важно.

– Нацелен ли ученик на результат?

– В чем-то да, а в чем-то приходится заставлять. На 17-летнего и матом прикрикнуть можно. А иной раз тренировка проходит просто замечательно. (Мария Никулашкина)

Полное интервью – в ближайшее время в "СЭ".