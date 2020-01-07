Немец Александр Зверев во время матча покрыл собственного отца русским матом

Немецкий теннисист Александр Зверев во время проигранного матча ATP Cup против Стефаноса Циципаса не смог справиться со своими нервами. Спортсмен, у которого русские корни, сорвался на собственного отца. При этом он перешел с немецкого языка на русский мат.

— Да заткнись ты уже..., — звучало начало фразы, после чего следовала нецензурная брань с объяснением причины срыва в игре.