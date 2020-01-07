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Немец Александр Зверев во время матча покрыл собственного отца русским матом

7 января 2020, 19:51
Александр Зверев. Фото Reuters
Александр Зверев. Фото Reuters
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Немецкий теннисист Александр Зверев во время проигранного матча ATP Cup против Стефаноса Циципаса не смог справиться со своими нервами. Спортсмен, у которого русские корни, сорвался на собственного отца. При этом он перешел с немецкого языка на русский мат.

— Да заткнись ты уже..., — звучало начало фразы, после чего следовала нецензурная брань с объяснением причины срыва в игре.

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