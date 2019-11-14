«Не думайте, что вы слишком хороши». Надаль дал совет журналистам

Испанец Рафаэль Надаль после победы в матче группового этапа Итогового турнира ATP над россиянином Даниилом Медведевым, в котором ему удалось отыграться со счета 1:5 в третьем сете, отметил, что никогда не стоит терять над собой контроль.

— Для меня важно — при счете 1:5 в третьем сете не ломать ракетку и не терять контроль над собой, когда все идет неправильно, — цитирует Надаля официальный сайт ATP.

Я знаю свои ошибки и нормально их воспринимаю. Не считайте, что вы слишком хороши. Принимайте ошибки, потому что все их совершают. Совершив ошибку, нужно идти дальше. Это единственный путь.