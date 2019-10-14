Наталья Вихлянцева: «В следующем году Медведев станет первой ракеткой мира»

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева заявила, что в следующем году Даниил Медведев может стать первой ракеткой мира.

13 октября Медведев стал победителем турнира в Шанхае. Он выиграл свой 7-й титул АТР в карьере и 4-й в текущем сезоне.

— Главное, чтобы у Медведева не было травм, — приводит слова 22-летней теннисистки РИА Новости. — Мне кажется, в следующем году, после травяного сезона, Даниил по-любому будет на первой позиции. Кто-то может остановиться после такой череды побед, расслабиться, заболеть звездной болезнью. По результатам Даниила видно, что он продолжает работать, не останавливается. Он большой молодец! Кто-то после такого количества финалов мог бы начать халявить, но не Медведев. Стоит брать пример с таких игроков. Смотришь на его игру и радуешься.

Когда много русских игроков находятся в топе, остается только радоваться этому. Это же праздник тенниса! Наш вид спорта становится намного популярнее. Очень приятно, что по федеральному каналу показывали финал US Open (с участием Медведева). Это большая редкость, но все равно за российским теннисом следят. И когда есть прогресс, его поддерживают.