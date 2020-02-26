Надаль вышел во второй круг турнира в Акапулько

Испанец Рафаэль Надаль с победы начал выступление на турнире в Акапулько. В первом круге он был сильнее соотечественника Пабло Андухара — 6:3, 6:2.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 1 845 265 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Пабло Андухар (Испания) — 6:3, 6:2

Алехандро Табило (Чили, WC) — Паоло Лоренци (Италия) — 6:3, 6:4

Уго Умбер (Франция) — Ник Кирьос (Австралия, 6) — 6:3 отказ 2-го игрока

Тэйлор Фритц (США) — Джон Миллмэн (Австралия) — 7:5, 3:6, 6:1

Джон Изнер (США, 5) — Миша Зверев (Германия, WC) — 6:3, 7:6 (7:4)

Квон Сун Ву (Корея) — Таро Даниэль (Япония, LL) — 6:2, 2:6, 6:3

Душан Лайович (Сербия, 8) — Стив Джонсон (США) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:3

Педро Мартинес (Испания) — Раду Албот (Молдавия) — 6:3, 6:2

Григор Димитров (Болгария, 7) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, Q) — 6:3, 6:3

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 4) — Алекс Болт (Австралия, LL) — 6:3, 7:6 (7:5)

Александр Зверев (Германия, 2) — Джейсон Юнг (Тайвань, Q) — 7:6 (8:6), 6:1