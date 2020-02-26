Надаль вышел во второй круг турнира в Акапулько
Испанец Рафаэль Надаль с победы начал выступление на турнире в Акапулько. В первом круге он был сильнее соотечественника Пабло Андухара — 6:3, 6:2.
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC
Призовой фонд 1 845 265 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Пабло Андухар (Испания) — 6:3, 6:2
Алехандро Табило (Чили, WC) — Паоло Лоренци (Италия) — 6:3, 6:4
Уго Умбер (Франция) — Ник Кирьос (Австралия, 6) — 6:3 отказ 2-го игрока
Тэйлор Фритц (США) — Джон Миллмэн (Австралия) — 7:5, 3:6, 6:1
Джон Изнер (США, 5) — Миша Зверев (Германия, WC) — 6:3, 7:6 (7:4)
Квон Сун Ву (Корея) — Таро Даниэль (Япония, LL) — 6:2, 2:6, 6:3
Душан Лайович (Сербия, 8) — Стив Джонсон (США) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:3
Педро Мартинес (Испания) — Раду Албот (Молдавия) — 6:3, 6:2
Григор Димитров (Болгария, 7) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, Q) — 6:3, 6:3
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 4) — Алекс Болт (Австралия, LL) — 6:3, 7:6 (7:5)
Александр Зверев (Германия, 2) — Джейсон Юнг (Тайвань, Q) — 7:6 (8:6), 6:1
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