Надаль возглавил чемпионскую гонку ATP, Медведев поднялся на шестое место

Опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки ATP. На первое место вышел испанец Рафаэль Надаль, обогнавший серба Новака Джоковича. На прошлой неделе он выиграл турнир в Торонто, победив в финале россиянина Даниила Медведева (6:3, 6:0). Медведев же поднялся с седьмого места на шестое. В полуфинале турнира он одолела соотечественника Карена Хачанова, который взлетел сразу на 12 позиций - с 29-го на 17-е место.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 12 августа

1 (2*). Рафаэль Надаль (Испания) — 7225

2 (1). Новак Джокович (Сербия) — 6725

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 5060

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 3835

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 3140

6 (7). Даниил Медведев (Россия) — 2605

7 (8). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2160

8 (6). Кеи Нисикори (Япония) — 2080

9 (9). Фабио Фоньини (Италия) — 1955

10 (10). Александр Зверев (Германия) — 1930...

17 (29). Карен Хачанов (Россия) — 1325...

55 (54). Андрей Рублев (Россия) — 712

* - положение в предыдущем рейтинге