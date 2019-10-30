Надаль в третьем круге турнира во Франции сыграет с Вавринкой

Испанец Рафаэль Надаль во втором круге турнира в Париже (Франция) победил местного теннисиста Адриана Маннарино — 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час и 50 минут.

В третьем круге Надаль сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 207 405 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Адриан Маннарино (Франция, WC) — 7:5, 6:4