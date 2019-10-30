Надаль в третьем круге турнира во Франции сыграет с Вавринкой
30 октября 2019, 23:46
Испанец Рафаэль Надаль во втором круге турнира в Париже (Франция) победил местного теннисиста Адриана Маннарино — 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час и 50 минут.
В третьем круге Надаль сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 207 405 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Адриан Маннарино (Франция, WC) — 7:5, 6:4
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