Надаль сыграет с Димитровым в 1/2 финала турнира в Акапулько

На турнире в Акапулько определились пары полуфиналистов. Испанец Рафаэль Надаль сыграет с Григором Димитровым из Болгарии, а в другом полуфинале сойдутся два американца — Джон Изнер и Тэйлор Фритц.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 1 845 265 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Квон Сун Ву (Корея) — 6:2, 6:1

Григор Димитров (Болгария, 7) — Стэн Вавринка (Швейцария, 3) — 6:4, 6:4

Тэйлор Фритц (США) — Кайл Эдмунд (Великобритания) — 6:4, 6:3

Джон Изнер (США, 5) — Томми Пол (США, Q) — 7:6 (7:3), 3:6, 6:2