Надаль считает Медведева лучшим игроком молодого поколения

Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что лучший игрок молодого поколения — россиянин Даниил Медведев.

— Медведев — лучший игрок молодого поколения? На данный момент да, — цитирует испанца Tennis World USA. — Я не знаю, что случится в будущем. Он номер 4 в мире, у него было практически идеальное лето. Но молодых парней много. Тот из них, кто сможет развиваться и прогрессировать, получит шанс сражаться за самые главные титулы через 6-7-8-9 лет.

Рафаэль Надаль ранее обыграл Даниила Медведева в финале US Open (7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4).