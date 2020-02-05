Надаль рассказал о своих планах на Олимпийские Игры в Токио-2020

Испанец Рафаэль Надаль отметил, что надеется принять участие на Олимпийских Играх в Токио-2020 не только в парном разряде.

— Для меня сезон будет непростым, потому что межсезонье оказалось коротким, — цитирует Marca Надаля. — Поэтому мне нужно хорошо рассчитать свои силы, все спланировать. Все будет зависеть от моих результатов.

Увидим, как будет складываться сезон. Олимпийские игры — всегда особое событие. Это самые важные соревнования в мире, так что я надеюсь принять участие. На Олимпийских играх всегда нужно выкладываться на полную, показывать свой максимум. Надеюсь, сыграю не только в одиночном разряде. Олимпийские Игры выиграть труднее всего. В нашем спорте мало возможностей выиграть олимпийские медали: каждый год проходят четыре «Больших шлема», девять «Мастерсов», а Олимпийские игры — только раз в четыре года.