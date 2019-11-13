Надаль рассказал, о чем думал в матче с Медведевым при счете 1:5 в решающем сете

Испанец Рафаэль Надаль после победы в матче группового этапа Итогового турнира ATP над россиянином Даниилом Медведевым рассказал, о чем думал при счете 1:5 в третьем сете.

— В этот момент вы думаете, что, вероятно, через пять минут будете находиться в раздевалке, — цитирует Надаля Sports Oclock. — Тогда играете без особого давления, потому что вы знаете, что почти потеряли шанс. Я провел отличный розыгрыш, а затем мне удалось сохранить эту игру. Даже при счете 2:5 сложно думать о возвращении против такого игрока, как Даниил.

Особенно, играя в помещении. На глине у вас все равно больше шансов. Но здесь ты в его руках. Но в какой-то момент, со счета 3:5, конечно, я начал верить, почему бы и нет?