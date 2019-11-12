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Надаль проиграл Звереву на Итоговом турнире ATP

00:39
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Испанец Рафаэль Надаль уступил немцу Александру Звереву в матче группового этапа Итогового турнира ATP — 2:6, 4:6.

Ранее в группе Андре Агасси грек Стефанос Циципас победил россиянина Даниила Медведева.

Лондон (Англия)

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 9 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Андре Агасси

Александр Зверев (Германия, 7) — Рафаэль Надаль (Испания, 1) — 6:2, 6:4

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