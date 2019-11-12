Надаль проиграл Звереву на Итоговом турнире ATP
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Испанец Рафаэль Надаль уступил немцу Александру Звереву в матче группового этапа Итогового турнира ATP — 2:6, 4:6.
Ранее в группе Андре Агасси грек Стефанос Циципас победил россиянина Даниила Медведева.
Лондон (Англия)
Турнир ATP Nitto ATP Final
Призовой фонд 9 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа Андре Агасси
Александр Зверев (Германия, 7) — Рафаэль Надаль (Испания, 1) — 6:2, 6:4
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