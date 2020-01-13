Надаль призвал ограничиться одним командным турниром

Испанец Рафаэль Надаль заявил, что в мужском теннисе достаточно одного крупного командного турнира. В конце прошлого года Надаль в составе сборной Испании выиграл обновленный Кубок Дэвиса, а в январе занял второе место на ATP Cup.

— Это были интересные соревнования, но я считаю, что два крупных турнира для сборных, тем более за два месяца, — это просто нереально, — цитирует Надаля AP. — Нужно это как-то исправлять. Необходимо, чтобы ATP и ITF нашли взаимопонимание и создали один большой командный турнир.

Даже зрителям тяжело понять, что происходит. А это не идет на пользу нашему спорту.