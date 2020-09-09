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Надаль подтвердил свое участие на турнире в Риме

9 сентября 2020, 08:25
Рафаэль Надаль. Фото Reuters
Рафаэль Надаль. Фото Reuters
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Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль заявил, что выступит на «Мастерсе» в Риме, который пройдет на следующей неделе. Это будет его первый турнир за семь месяцев. Ранее испанец заявлял, что может пропустить вообще все соревнования до конца 2020 года, информирует AP.

— «Форо Италико» всегда был для меня важным местом. Но в этом году турнир будет иметь для меня особенное значение, потому что я вернусь к соревнованиям после долгого перерыва, — сказал Надаль в обращении, показанном на презентации соревнований в Италии.

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