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Надаль поддерживает форму, играя в теннис на террасе дома с сестрой

5 апреля 2020, 10:41
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль показал, как поддерживает форму в условиях изоляции из-за пандемии коронавируса. Он устроил игры в теннис со своей сестрой Марией Изабель прямо на террасе дома на Мальорке.

В качестве импровизированной сетки послужили сдвинутые кресла, вынесенные на террасу.

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