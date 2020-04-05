Надаль поддерживает форму, играя в теннис на террасе дома с сестрой

Испанский теннисист Рафаэль Надаль показал, как поддерживает форму в условиях изоляции из-за пандемии коронавируса. Он устроил игры в теннис со своей сестрой Марией Изабель прямо на террасе дома на Мальорке.

В качестве импровизированной сетки послужили сдвинутые кресла, вынесенные на террасу.