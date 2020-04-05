Надаль поддерживает форму, играя в теннис на террасе дома с сестрой
5 апреля 2020, 10:41
Испанский теннисист Рафаэль Надаль показал, как поддерживает форму в условиях изоляции из-за пандемии коронавируса. Он устроил игры в теннис со своей сестрой Марией Изабель прямо на террасе дома на Мальорке.
В качестве импровизированной сетки послужили сдвинутые кресла, вынесенные на террасу.
?La victoria se queda en casa! ?— Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) April 4, 2020
Gran victoria de Maribel ante @RafaelNadal en un partido muy apretado. VAMOS! #yomequedoencasa pic.twitter.com/TSk0VnzoxF