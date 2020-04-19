Надаль планирует провести большой теннисный турнир на базе своей академии

Испанский теннисист Рафаэль Надаль намерен провести турнир на базе своей академии в Испании. По его мнению, такой формат закрытого турнира без зрителей поможет игрокам вернуть форму, поскольку они давно не играют из-за пандемии коронавируса.

— Сейчас теннис — наименее важная вещь. Важнее всего — здоровье людей, — цитирует Le Figaro Надаля. — Но я был бы рад, если моя академия в течение следующих нескольких месяцев сможет помочь профессиональным игрокам. Они могли бы приехать и принять участие в турнире. Пока их нет, но мы можем организовать это для поддержания формы перед возобновлением основных турниров.

Академия Надаля уже ведет переговоры об организации соревнований с АТР. Все приехавшие игроки должны будут разместиться на объектах академии, где смогут играть и тренироваться. А телевидение организует трансляции. АТР идею поддержала.