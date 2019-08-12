Надаль отдал Медведеву лишь три гейма в финале турнира в Монреале

Россиянин Даниил Медведев в финале турнира в Монреале (Канада), разгромно уступил испанцу Рафаэлю Надалю, взяв лишь три гейма – 3:6, 0:6. Продолжительность противостояния составила 1 час и 11 минут. Даниил допустил 5 двойных ошибок и выполнил 5 эйсов.

Для Медведева это был первый финал в турнирах серии «Мастерс». Сегодня, 12 августа, он станет первой ракеткой России и переместится на 8-е место в рейтинге ATP, обогнав соотечественника Карена Хачанова.

Монреаль (Канада)

Турнир ATP Coupe Rogers

Призовой фонд 5 701 945 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Даниил Медведев (Россия, 8) - 6:3, 6:0