Надаль отдал Медведеву лишь три гейма в финале турнира в Монреале

Россиянин Даниил Медведев в финале турнира в Монреале (Канада), разгромно уступил испанцу Рафаэлю Надалю, взяв лишь три гейма – 3:6, 0:6. Продолжительность противостояния составила 1 час и 11 минут. Даниил допустил 5 двойных ошибок и выполнил 5 эйсов.
Для Медведева это был первый финал в турнирах серии «Мастерс». Сегодня, 12 августа, он станет первой ракеткой России и переместится на 8-е место в рейтинге ATP, обогнав соотечественника Карена Хачанова.
Монреаль (Канада)
Турнир ATP Coupe Rogers
Призовой фонд 5 701 945 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Даниил Медведев (Россия, 8) - 6:3, 6:0
Загрузка...