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Надаль обыграл Нишиоку и принес Испании победу над Японией на ATP Cup

8 января 2020, 09:26
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Испания обыграла Японию в групповом турнире ATP Cup. Во второй игре противостояния Рафаэль Надаль победил Йошихито Нишиоку со счетом 7:6 (7:4), 6:4. Ранее Роберто Баутиста Агут был сильнее Го Соеды.

Австралия

ATP Cup

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа B (Перт)

Испания — Япония

Рафаэль Надаль — Йошихито Нишиока — 7:6 (7:4), 6:4

Роберто Баутиста Агут — Го Соеда — 6:2, 6:4

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