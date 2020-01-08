Надаль обыграл Нишиоку и принес Испании победу над Японией на ATP Cup
8 января 2020, 09:26
Испания обыграла Японию в групповом турнире ATP Cup. Во второй игре противостояния Рафаэль Надаль победил Йошихито Нишиоку со счетом 7:6 (7:4), 6:4. Ранее Роберто Баутиста Агут был сильнее Го Соеды.
Австралия
ATP Cup
Призовой фонд 15 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа B (Перт)
Испания — Япония
Рафаэль Надаль — Йошихито Нишиока — 7:6 (7:4), 6:4
Роберто Баутиста Агут — Го Соеда — 6:2, 6:4
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