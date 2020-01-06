Надаль обыграл Куэваса и принес Испании победу над Уругваем на ATP Cup

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл уругвайца Пабло Куэваса со счетом 6:2, 6:1 в рамках матча Испания — Уругвай в групповом турнире ATP Cup. Этот результат позволил Испании победить Уругвай, поскольку ранее Роберто Баутиста-Агут обыграл Франко Ронкадели.

Австралия

ATP Cup

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа B (Перт)

Испания — Уругвай

Рафаэль Надаль — Пабло Куэвас — 6:2, 6:1