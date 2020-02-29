Надаль обыграл Димитрова и вышел в финал турнира в Акаупулько

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл болгарина Григора Димитрова (6:3, 6:2) в полуфинале турнира АТР в Акапулько (Мексика).

Матч продолжался один час и 44 минуты. В финале соперником Надаля станет американец Тейлор Фритц.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 1 845 265 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Григор Димитров (Болгария, 7) — 6:3, 6:2