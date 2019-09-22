Надаль не сыграет в паре с Федерером на Кубке Лэйвера

Испанец Рафаэль Надаль не сыграет в матче парного разряда Кубка Лэйвера в дуэте со швейцарцем Роджером Федерером, информирует пресс-служба турнира. У него проблемы с запястьем. Вместо Надаля сыграет грек Стефанос Циципас. В матче одиночного разряда против австралийца Ника Кирьоса Надаля заменит австриец Доминик Тим?.

- Я отлично провел время на Кубке Лэйвера, — отметил Надаль. — Очень расстроен, что сегодня не смогу сыграть. У меня небольшое воспаление на руке, поэтому мне нужно отдохнуть. Атмосфера в Женеве удивительная. Я буду рядом с партнерами по команде и сделаю все, чтобы поддержать их и помочь сборной Европы выиграть Кубок Лэйвера.