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Надаль не сыграет на турнире в Шанхае

09:05

Испанец Рафаэль Надаль? сообщил, что отказался от участия в турнире в Шанхае. По его словам, ему нужно восстановиться после травмы. Соревнования пройдут 6-13 октября.

— Я с большой грустью объявляю, что не смогу сыграть в Шанхае в этом году, — цитирует Надаля официальный сайт турнира. —  Как вы знаете, у меня было воспаление левого запястья во время Кубка Лейвера, и у меня не было времени на восстановление и тренировки, чтобы быть готовым к этому великолепному турниру. Я надеюсь вернуться в Шанхай в 2020 году.

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