Надаль не будет участвовать в турнирах до Уимблдона

Победитель Roland Garros-2019 Рафаэль Надаль не будет выступать на травяных турнирах до старта Уимблдона, который пройдет в Лондоне с 1 по 14 июля.

– Я люблю играть на траве, но я не могу играть много недель подряд, как это было 8-10 лет назад, – цитирует Надаля Reuters. – Поэтому я не буду играть до Уимблдона.

На последних двух розыгрышах Уимблдона мне казалось, что я близок к победе. В том году я был в одном розыгрыше от выхода в финал. Я чувствую, что еще могу конкурировать, поэтому зачем что-то менять?