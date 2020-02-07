Монфис вышел в третий круг турнира в Монпелье
Француз Гаэль Монфис обыграл соотечественника Адриана Маннарино в матче второго круга турнира в Монпелье. Также в третий круг вышли бельгиец Давид Гоффен, серб Филип Краинович, словак Норберт Гомбош, а также французы Ришар Гаске и Пьер-Юг Эрбер.
Монпелье (Франция)
Турнир ATP Open Sud de France
Призовой фонд 529 130 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Гаэль Монфис (Франция, 1, WC) — Адриан Маннарино (Франция) — 4:6, 6:1, 6:4
Пьер-Юг Эрбер (Франция) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 5, WC) — 7:6 (7:2), 7:5
Ришар Гаске (Франция) — Фелисиано Лопес (Испания) — 6:7 (1:7), 6:4, 6:2
Норберт Гомбош (Словакия) — Эмиль Руусувуори (Финляндия, Q) — 7:5, 6:4
Давид Гоффен (Бельгия, 2) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:3, 7:6 (11:9)
Филип Краинович (Сербия, 7) — Микаэль Имер (Швеция) — 6:1, 6:1
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