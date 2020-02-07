Монфис вышел в третий круг турнира в Монпелье

Француз Гаэль Монфис обыграл соотечественника Адриана Маннарино в матче второго круга турнира в Монпелье. Также в третий круг вышли бельгиец Давид Гоффен, серб Филип Краинович, словак Норберт Гомбош, а также французы Ришар Гаске и Пьер-Юг Эрбер.

Монпелье (Франция)

Турнир ATP Open Sud de France

Призовой фонд 529 130 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Гаэль Монфис (Франция, 1, WC) — Адриан Маннарино (Франция) — 4:6, 6:1, 6:4

Пьер-Юг Эрбер (Франция) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 5, WC) — 7:6 (7:2), 7:5

Ришар Гаске (Франция) — Фелисиано Лопес (Испания) — 6:7 (1:7), 6:4, 6:2

Норберт Гомбош (Словакия) — Эмиль Руусувуори (Финляндия, Q) — 7:5, 6:4

Давид Гоффен (Бельгия, 2) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:3, 7:6 (11:9)

Филип Краинович (Сербия, 7) — Микаэль Имер (Швеция) — 6:1, 6:1