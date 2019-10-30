Монфис сыграет с молдаванином Алботом в третьем раунде турнира в Париже
30 октября 2019, 19:18
Француз Гаэль Монфис обыграл соотечественника Бенуа Пэра в матче второго круга турнира в Париже — 6:4, 7:6 (7:4). Игра продолжалась 1 час 27 минут. В третьем раунде Монфис встретится с молдаванином Раду Алботом.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 207 405 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Гаэль Монфис (Франция, 13) — Бенуа Пэр (Франция) — 6:4, 7:6 (7:4)
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