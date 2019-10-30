Монфис сыграет с молдаванином Алботом в третьем раунде турнира в Париже

Француз Гаэль Монфис обыграл соотечественника Бенуа Пэра в матче второго круга турнира в Париже — 6:4, 7:6 (7:4). Игра продолжалась 1 час 27 минут. В третьем раунде Монфис встретится с молдаванином Раду Алботом.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 207 405 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Гаэль Монфис (Франция, 13) — Бенуа Пэр (Франция) — 6:4, 7:6 (7:4)