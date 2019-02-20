Монфис снялся с турнира в Марселе

Француз Гаэль Монфис отказался от участия в турнире в Марселе (Франция), информирует Tennis World USA. Такое решение теннисист принял из-за повреждения запястья.

В первом круге Монфис должен был сыграть с представителем Чехии Иржи Веселы. В основной сетке турнира француза заменит его соотечественник Грегуар Баррер.

Напомним, что на прошлой неделе Монфис стал победителем соревнований в Роттердаме (Нидерланды). В финальном матче он переиграл швейцарца Стэна Вавринку – 6:3, 1:6, 6:2. Этот трофей стал первым для теннисиста в 2019 году.

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