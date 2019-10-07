Монфис обыграл Сонего в первом раунде турнира в Китае

Французский теннисист Гаэль Монфис обыграл итальянца Лоренцо Сонего (7:5, 6:7 (1:7), 6:3) в первом раунде турнира АТР в Шанхае (Китай). Матч продолжался два часа и 40 минут.

В следующем раунде соперником Монфиса станет поляк Хуберт Хуркач.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 7 473 620 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Гаэль Монфис (Франция, 9) — Лоренцо Сонего (Италия) — 7:5, 6:7 (1:7), 6:3