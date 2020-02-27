Монфис обыграл Гаске в четвертьфинале турнира в Дубае

Французский теннисист Гаэль Монфис обыграл своего соотечественника Ришара Гаске (6:3, 6:3) в 1/4 финала турнира АТР в Дубае (ОАЭ).

Матч продолжался один час и 14 минут. В полуфинале француз сыграет с сербом Новаком Джоковичем, ранее обыгравшим россиянина Карена Хачанова (6:2, 6:2)

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 794 840 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Гаэль Монфис (Франция, 3) — Ришар Гаске (Франция) — 6:3, 6:3