Испанский теннисист Рафаэль Надаль отметил, что россиянин Даниил Медведев феноменально провел вторую половину сезона.

— В Абу-Даби я всегда прекрасно проводил время, наслаждался каждой минутой, — цитируют Gulf News Надаля. — Это отличный способ начать сезон, а в этом году — подготовиться к ATP Cup. У меня всегда было ощущение, что турнир с каждым разом становится лучше. Уверен, этот год не станет исключением.

Даниил Медведев провел феноменальную, невероятную вторую половину сезона. Нелегко выйти в такое количество финалов подряд и выиграть турниры, как удалось ему. Это впечатляет, и мои матчи против него были очень непростыми.