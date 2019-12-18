«Мои матчи против него были очень непростыми». Надаль — об игре Медведева
18 декабря 2019, 13:49
Испанский теннисист Рафаэль Надаль отметил, что россиянин Даниил Медведев феноменально провел вторую половину сезона.
— В Абу-Даби я всегда прекрасно проводил время, наслаждался каждой минутой, — цитируют Gulf News Надаля. — Это отличный способ начать сезон, а в этом году — подготовиться к ATP Cup. У меня всегда было ощущение, что турнир с каждым разом становится лучше. Уверен, этот год не станет исключением.
Даниил Медведев провел феноменальную, невероятную вторую половину сезона. Нелегко выйти в такое количество финалов подряд и выиграть турниры, как удалось ему. Это впечатляет, и мои матчи против него были очень непростыми.
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