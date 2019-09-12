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Миша Зверев не захотел продолжать матч. Все дело в том, что он захотел заявиться на другой турнир

12 сентября 2019, 14:55
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Немец Миша Зверев снялся со второго раунда турнира в Стамбуле по ходу матча против Дениса Истомина при счете 7:6 (9), 2:6, 1:2.

Зверев уточнил у судьи, сможет ли он заявиться в квалификацию другого турнира, если снимется по ходу матча. Судья, посовещавшись, заявил, что это не противоречит правилам. Спустя время завершил свое участие в матче.

Зверев является 293 ракеткой мира/

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