Микаела Шиффрин: «Бесит, что люди спрашивают, когда Федерер завершит карьеру»
06:31
Двукратная олимпийская чемпионка американка в горнолыжном спорте Микаела Шиффрин поделилась мнением о швейцарском теннисисте Роджере Федерере.
— Не думаю, что хотела бы заниматься лыжами после 35 лет, — цитирует американку gotennis со ссылкой на Ski Actu. — Однако пока мне нравится то, что я делаю, у меня просто нет причин останавливаться. То же самое с Федерером. Меня бесит, что люди постоянно спрашивают, когда он завершит карьеру.
Он чувствует себя хорошо, играет здорово и уйдет тогда, когда сам захочет. Нам надо просто наслаждаться тем, что он все еще на вершине. Это мотивирует, когда ты видишь, как он получает удовольствие от тенниса.
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