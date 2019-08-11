Михаил Южный: "Рублев потенциально является игроком уровня Медведева и Хачанова"

Победитель 10 турниров ATP Михаил Южный отметил высокий уровень нынешних лидеров сборной России Даниила Медведева и Карена Хачанова, а также выразил мнение, что Андрей Рублев не уступает им по потенциалу. Медведев и Хачанов входят в десятку рейтинга ATP, а Рублев идет 70-м.

- У нас сейчас есть два игрока, которые входят в первую десятку, и это здорово, - цитирует ТАСС Южного. - Есть еще Рублев, которого, к сожалению, преследуют травмы, но когда он здоров, то потенциально является игроком такого же высокого уровня. Медведев и Хачанов - молодцы, они показывают сейчас теннис супервысокого уровня. Уверен, мы увидим еще не один полуфинал и финал между ними на крупных турнирах и, дай бог, Больших шлемах".