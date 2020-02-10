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Медведев занимает пятое место в рейтинге АТР, лидирует Джокович

10 февраля 2020, 09:02
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Опубликована новая версия рейтинга АТР.

Лидирует серб Новак Джокович. Второе место занимает испанец Рафаэль Надаль. На третьей позиции швейцарец Роджер Федерер.

Лучший среди россиян Даниил Медведев на пятом месте. Андрей Рублев занимает 15-е место. Карен Хачанов идет 17-м.

Рейтинг АТР

Версия от 10 февраля

1. Новак Джокович (Сербия) — 9720

2. Рафаэль Надаль (Испания) — 9395

3. Роджер Федерер (Швейцария) — 7130

4 . Доминик Тим (Австрия) — 7045

5 . Даниил Медведев (Россия) — 5890

6. Стефанос Циципас (Греция) — 4745

7. Александр Зверев (Германия) — 3885

8. Маттео Берреттини (Италия) — 2860

9. Гаэль Монфис (Франция) — 2860

10. Давид Гоффен (Бельгия) — 2860

15. Андрей Рублев (Россия) — 2174

17. Карен Хачанов (Россия) — 1995

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